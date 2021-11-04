تعاون عراقي فرنسي في المجال التربوي

أكد وزير التربية علي حميد الدليمي أنَّ العراق يعاني مشكلة ازدواجيَّة الدوام بسبب نقص المباني المدرسية والكثافة السكانية العالية التي تتطلب بناء آلاف المدارس.

وذكر بيان للوزارة أنَّ “الدليمي استقبل السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه، وجرى خلال اللقاء بحث أفق التعاون العلمي والتربوي وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة العامة للبلدين”.

واضاف الدليمي، بحسب البيان، “نحتاج إلى مساندة الاصدقاء في الحكومة الفرنسية لدعم المدرسة العراقية في باريس التي تعد صرحاً تربوياً عريقاً يستقبل جميع الجاليات العربية الموجودة

هناك”.

من جانبه، ذكر شوفاليه، أنَّ “فرنسا تعمل على دعم العراق في نظامه التعليمي عن طريق التحدث مع شركائِها في الاتحاد الاوروبي والسعي إلى عقد اجتماعات فنية بين الوزارة والسفارة لتنظيم هذه العلاقة التشاركية في المجال التربوي”، مبيناً أنَّ “هناك تعليمات من الرئيس الفرنسي تقضي بضرورة زيادة اعداد الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات الفرنسية”.

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