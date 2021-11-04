صالح يشدِّد على توحيد الصف والقضاء على الإرهاب

شدَّد رئيس الجمهوريَّة برهم صالح على ضرورة غلق الثغرات ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول “داعش” وحماية السلم والأمن المجتمعي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أنَّ “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل أمس الأربعاء وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في قصر السلام ببغداد”.

وأضاف أنه “تمَّ خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع الطريق أمام فلولها بتهديد أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها في ترسيخ الأمن والاستقرار”.

وشدّد الرئيس صالح وفقاً للبيان على “أهمية توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله، واستكمال النصر ضده”، مشيراً إلى “منع المتربصين الذين يسعون لتهديد السلم والأمن المجتمعي والتعرض للوحدة الوطنية للعراقيين”.

كما استقبل رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في قصر السلام ببغداد وزير التخطيط خالد بتال.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه “جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية رسم السياسات العامة في البلد لتحقيق التنمية الاقتصادية والدور المهم لوزارة التخطيط في هذا الصدد، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحدّ من معدلات الفقر والبطالة”.

وأضاف أنه “تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية واقتصادية تحقق الاستقرار وتعزز الإصلاحات على مختلف الصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، ودعم القطاع الخاص والاستثمار”.

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