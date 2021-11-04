لم ينفي تزويد ادارته النظام وميليشيات انقرة بالمحروقات .. آلدار خليل مستجدياً نظام الأسد : تعالوا لنتفاوض

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آلدار خليل ، أن فرضية قيام الجيش التركي بعملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا لازالت قائمة ، داعيا النظام السوري إلى التفاوض مع حزبه للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين.

وقال آلدار خليل (معروف في غرب كوردستان برجل جميل بايك الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكوردستاني “قيادة PKK”) في حديث متلفز ، : إن” فرضية قيام الجيش التركي بعملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا لازالت قائمة”، مشيرا إلى أن “الروس والأمريكان لا يحاولان ردع تركيا في سوريا”.

وأضاف خليل ” لو أراد الروس والامريكان ردع تركيا عن هذه المحاولات كان بإمكانهم أن يقولوا: لا نسمح لكم بالتوغل والتقدم في سوريا، وكان هذا كافيا”.

وأوضح خليل ” لكن يبدو أن الطرفين الروسي والأمريكي لم يحسما قرارهما بخصوص منع تركيا التوغل في شمال سوريا” ، مضيفا ” قد لا يكونا موافقين على السماح بالتوغل لمساحات اكبر ولكن من حيث المبدأ لم يعلنا بشكل مباشر منع تركيا من إثارة المشاكل في سوريا”، وفق تعبيره.

وفي رد على سؤال حول دعم PYD النظام والميليشيات الموالية لتركيا بالمحروقات ، قال خليل الذي لم ينف ذلك ، إن :” الخيرات الموجودة في المنطقة ليس حكراً على أهلها فقط فهي ثروات وطنية، وليس لدينا نوايا في احتكارها، فهي لكل السوريين”.

وأردف بالقول : “لكي نتفق على هذا الأمر، لا بد من الحوار والتفاوض مع دمشق ، لنتفق على مجمل الأمور العامة في سوريا ويكون هذا الملف جزء من عملية الحوار، وإن تمكنا من الحوار والتفاوض يمكننا مناقشة تفاصيل الثروات الموجودة في المنطقة، ونحن غير متشددين في هذا الأمر”.

وجدد خليل دعوة النظام السوري إلى “التفاوض” مع حزبه للوصول إلى صيغة ترضي الطرفين في دمشق بدلا من جنيف او أي مكان آخر.

كما اتهم ـ كالعادة – معارضي الإدارة الذاتية بـ “الخيانة والعمالة” للخارج على غرار اتهامات النظام السوري لمعارضيه وقال : ” أحزاب المجلس الوطني الكوردي لا تقبل بهذه الإدارة، لأنها متفقة وحليفة مع تركيا وهي مع الاحتلال التركي لعفرين وكري سبي(تل أبيض) وسري كانيه(رأس العين)”.

وأضاف ، “متى اعترفت تركيا بهذه الإدارة المجلس أيضاً سيعترف بها ، فهو لايقبل بها أبداً، وبالرغم من عدم حصولهم على تراخيص لنشاطاتهم ، فقد تم غض النظر عن ذلك والسماح لهم بفتح مكاتبهم” وفق زعمه .

وأشار خليل ، إلى أن “هناك بعض المواطنين الذين تم اعتقالهم بسبب ارتكابهم مخالفات وجرائم ، وعند العودة إلى خلفيتهم السياسية يكونون من أحزاب المجلس ، وعملية الاعتقال لا تتم أبداً على الهوية السياسية”.

وحول الحوار الكوردي ـ الكوردي ، قال خليل ” قبلنا بالحوار مع أحزاب المجلس بالرغم من أنهم قلة من القوى السياسية الموجودة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) حتى يتمكنوا من سحبهم من الطرف الآخر المضاد للكورد ، وبالرغم من ذلك أنهم لم يشترطوا عليهم الخروج من حلف تركيا قبل البدء بالحوار”، وفق ماقال.

كما أشاد خليل بتصريحات الرئيس المشترك لـ PKK جميل بايك ، الأخيرة بشان سوريا والعلاقة مع النظام وعائلة الأسد.

وفي رد على سؤال حول تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لهم مبلع 22 مليون دولار لترميم سجن غويران في الحسكة، قال خليل الذي لم ينفِ ذلك: إن” واشنطن قدمت لهم الدعم مرة واحدة، مطالبا دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه معتقلي تنظيم داعش في مناطق الإدارة الذاتية”.

كما نفى آلدار خليل أن تكون التدابير الأمنية حول مخيم الهول في ريف الحسكة الذي يضم عائلات عناصر تنظيم داعش هشة معتبرا أن حالات الفرار أمر طبيعي تحدث في أقوى الدول، وفق قوله.