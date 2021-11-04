لو أصبحتُ إلها طيبا ..
بقلم مهدي قاسم
لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا
لجعلت الجنة على الأرض بيتا كبيرا
متسعا لأبناء العالم أجمع .
لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا
لألغيتُ الشيخوخة وأبقيـتُ العمر فتيا و نضرا
حتى نهاية محطة و آخر مشوار .
لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا
لأمرت القلوب تبقى طفولية أبدية
ناصعة بياض خلوا من كل خبث وضغائن .
لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا
لحصل الجميع حصته من رزق وافر
بكل استقامة عدل و علو قسطاط :
لا فقيرا ببؤس سقيم ولا ثريا بخزائن زاخرة .
لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا
لإلغيت جميع الأمراض و القبح والبشاعة
حتى يبقى الجمال وحده في الأرض شامخا و مشرقا
كما سطوع نجوم سماء وكواكب سيّارة .
لوكنتُ إلها مقتدرا و طيبا
لأرسلتُ سريعا ومبكرا
جميع القتلة و الأشرار إلى الجحيم في الآخرةتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط