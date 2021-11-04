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لو أصبحتُ إلها طيبا ..

لو أصبحتُ إلها طيبا ..

بقلم مهدي قاسم

لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا

لجعلت الجنة على الأرض بيتا كبيرا

متسعا لأبناء العالم أجمع .

لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا

لألغيتُ الشيخوخة وأبقيـتُ العمر فتيا و نضرا

حتى نهاية محطة و آخر مشوار .

لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا

لأمرت القلوب تبقى طفولية أبدية

ناصعة بياض خلوا من كل خبث وضغائن .

لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا

لحصل الجميع حصته من رزق وافر

بكل استقامة عدل و علو قسطاط :

لا فقيرا ببؤس سقيم ولا ثريا بخزائن زاخرة .

لو أصبحتُ إلها مقتدرا وطيبا

لإلغيت جميع الأمراض و القبح والبشاعة

حتى يبقى الجمال وحده في الأرض شامخا و مشرقا

كما سطوع نجوم سماء وكواكب سيّارة .

لوكنتُ إلها مقتدرا و طيبا

لأرسلتُ سريعا ومبكرا

جميع القتلة و الأشرار إلى الجحيم في الآخرة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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