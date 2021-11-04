محللون يرجحون استمرار اعتصام رافضي النتائج لحين توصلهم لاتفاق سياسي بمشاركتهم في السلطة

ترجمة / حامد احمد

بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تصويت العراقيين في انتخابات 10 تشرين الأول وإعلان النتائج، ما تزال مجاميع من فصائل تابعة للحشد معتصمة امام المنطقة الخضراء رافضة حصيلة الانتخابات التي أظهرت خسارتهم فيها، مدعين بحدوث تزوير وتلاعب في النتائج، مما يدفع ذلك البلاد نحو حالة من عدم استقرار وأزمة سياسية.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة اسوشييتدبرس الأميركية ان مجاميع تابعة للحشد نصبت خيما قرب مدخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد في اعتصام مفتوح، مما يشكل تهديدات بحدوث عنف ما لم تُعالج شكواهم.

وأشار التقرير الى ان ادعاءات التلاعب المزعومة بالاقتراع تلقي بظلالها على انتخابات قد اثنت عليها الولايات المتحدة ومجلس الامن التابع للأمم المتحدة وآخرون على انها كانت من أكثر الانتخابات سلاسة منذ سنوات وبدون أخطاء او عطلات فنية كبرى. هذه المواجهة تزيد أيضا من توترات بين اطراف شيعية متنافسة قد تنعكس على الشارع وتهدد حالة الاستقرار النسبي الذي يعيشه البلد.

وكانت انتخابات 10 تشرين الأول قد حلت قبل اشهر من موعدها الدستوري وذلك استجابة لاحتجاجات شعبية انطلقت في أواخر عام 2019 شهدت نزول آلاف العراقيين الى الشوارع في بغداد ومحافظات جنوبية أخرى احتجاجا على حالات فساد مستشري في مؤسسات حكومية وغياب خدمات عامة وتفشي البطالة. واحتج المتظاهرون أيضا ضد تدخل إيران الواسع في شؤون العراق الداخلية.

وكشفت نتائج الانتخابات على نحو أكثر وضوحا خطورة الانقسامات السياسية ما بين أحزاب وأطراف شيعية.

حققت كتلة التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الفوز الأكبر بالانتخابات بعد ان حصدت 73 مقعدا من بين 329 مقعدا في البرلمان الجديد. وجاء ترتيب تحالف تقدم السني بزعامة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بالمركز الثاني بعد فوزه بـ37 مقعدا، في حين فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ35 مقعدا.

في هذه الاثناء خسر تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، الممثل لفصائل الحشد في البرلمان ما يقارب من ثلثي مقاعده البرلمانية، متراجعا عن 48 مقعدا حصل عليها في انتخابات عام 2018 الى 16 مقعدا فقط، مما شكل ذلك خسارة كبرى لهم. وكان تحالف العامري قد حقق في عام 2018 شعبية من خلال الدور الكبير الذي لعبته فصائل الحشد بمرافقتها للقوات العسكرية العراقية في الحرب ضد داعش من خلال اسناد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهم وإلحاق الهزيمة بداعش وطرده من البلاد عام 2017. ولكن هذه الحالة تغيرت بعد ذلك بعد انشقاق فصائل الحشد بين مجاميع تابعة للمرجعية في النجف وبين أخرى تبدي ولاء لإيران فضلا عن اتهام الأخيرة بمشاركتها بعمليات قمع ضد محتجين من الشباب خلال السنتين الأخيرة للفترة من 2019 الى 2020 من حركة الاحتجاج مما أفقدهم شعبيتهم خلال هذه الفترة.

المحلل السياسي، تامر بداوي، زميل مركز CARPO للبحوث في بون، قال ان نتائج الانتخابات لم تعكس فقط خسارة أحزاب تعتبر مقربة من ايران. بل حتى انها أظهرت خسارة سياسيين نأوا بأنفسهم عن طهران منذ عدة سنوات، مثل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وعمار الحكيم، كان اداؤهم متراجعا في هذه الانتخابات ايضا.

وأضاف البداوي قائلا “ردة فعل الشارع متعددة الجوانب وتكشف عن شعور لديهم باليأس تجاه أحزاب حاكمة قديمة فشلت بتقديم خدمات ومنافع للشعب فضلا عن سوء إدارة”. مشيرا الى ان كثيرا من العراقيين يلقون باللائمة أيضا على ايران لتسببها بالوضع الصعب الذي يعيشه العراق.

من غير الواضح متى سيتم اعلان النتائج النهائية للانتخابات. وتقوم حاليا المفوضية المستقلة العليا للانتخابات بالنظر في اكثر من ألف شكوى وطعن، رغم انه ليس هناك احتمال من حدوث تغيير مهم في النتائج.

يذكر ان المحتجين المعتصمين من فصائل الحشد ضد نتائج الانتخابات رددوا شعارات ضد الولايات المتحدة وشجبوا مسؤولي الأمم المتحدة الذين راقبوا العملية الانتخابية. ويشير التقرير الى انه يبدو ان الهدف من وراء هذه الاحتجاجات هو تسليط ضغط على الصدر ليضمن لهم مقاعد في الحكومة القادمة بغض النظر عن عدد المقاعد التي فازوا بها. وبما ان كتلة الصدر قد فازت بالعدد الأكبر من المقاعد، فانها ستسعى للتحالف مع شركاء آخرين وتقوم بتسمية رئيس الوزراء.

وقال مسؤول شيعي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه “اذا اصبحوا خارج الحكومة، فانهم سيخسرون موارد مالية وسيؤدي ذلك الى اضعافهم”. مشيرا الى ان قادة تحالف الفتح كانوا مصدومين بخسارتهم الانتخابية.

الصدر لزم الصمت إزاء خطط مفاوضات التحالفات بانتظار النتائج النهائية. ولكنه اعلن اغلاق مكاتب سرايا السلام في عدة محافظات، وهو تحرك يبدو بانه يشير الى انه جدي بخصوص حصر جميع السلاح بيد الدولة. ودعا أيضا لحوار جديد بخصوص استمرار تواجد القوات الأميركية واستنكر هجمات ضد بعثات دبلوماسية التي يعتقد بانها تشن من قبل فصائل مسلحة تطلق على نفسها اسم المقاومة.

ويشير محللون الى احتمال استمرارية التهديد بالاحتجاجات لحين التوصل لاتفاق المشاركة بالسلطة مع الصدر. وقال المحلل السياسي البداوي إن التوصل لاتفاقية سياسية تمهيدية قد يكون امرا حيويا لحل الازمة.

احسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، قال ان استمرارية تسييس قضية الفصائل المسلحة الشيعية ستزيد من ابعادهم عن مكونهم الشيعي.

وأضاف الشمري قائلا “هناك انقسام في الشارع الشيعي بين الفصائل المسلحة والشيعة في الشارع الذين لم يصوتوا لهم”. مشيرا الى انه من المحتمل ان يستمر اتباع تحالف الفتح بالضغط لحين توصلهم لصفقة مشاركة بالسلطة مع الصدر.

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