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مسؤول رفيع في التحالف الدولي يعيد تغريد خبر ويكتب : البيشمركة تقف بقوة في مواجهة الإرهاب

مسؤول رفيع في التحالف الدولي يعيد تغريد خبر لـ(باسنيوز) ويكتب : البيشمركة تقف بقوة في مواجهة الإرهاب

وكتب المسؤول العسكري الرفيع في قوات التحالف الدولي ، في تغريدة أخرى ”  تستمر هجمات داعش في المناطق (المتنازع عليها) يثبت أهمية تشكيل الألوية المشتركة”.

مردفاً ” البيشمركة وقوات الأمن العراقية يعملون بجد لتشكيل وتدريب هذه الألوية لإلحاق الهزيمة بداعش”.

هذا وكان مراسل(باسنيوز) أفاد ، مساء امس الأربعاء ، بصد قوات البيشمركة، تعرضاً لإرهابيي داعش في محور پردي (ألتون كوبري) بمحافظة كركوك ، فقد استهدف مسلحو داعش إحدى نقاط اللواء العاشر من البيشمركة في پردي بأسلحة قنص ، لترد عليهم قوات البيشمركة بمختلف أنواع الأسلحة وتجبر الدواعش على الفرار.

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