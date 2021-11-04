مسؤول رفيع في التحالف الدولي يعيد تغريد خبر ويكتب : البيشمركة تقف بقوة في مواجهة الإرهاب

أعاد نائب قائد فريق المستشارين العسكريين للتحالف في إقليم كوردستان وشمال العراق ، الكولونيل تود بوروكس ، خبراً للخدمة الإنكليزية من (باسنيوز) عن صد قوات البيشمركة ، ليلة امس ، تعرضاً لإرهابيّ داعش في محور بردي (آلتون كوبري) ضمن حدود كركوك ، وكتب : “تقف قوات البيشمركة بقوة في خط المواجهة ضد الإرهاب كل يوم”. مضيفاً ” وزارة البيشمركة والقوات الأمنية العراقية ، يتخذون الإجراءات الضرورية لالحاق الهزيمة بداعش وتأمين السلامة والحماية للجميع”.