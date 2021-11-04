مسؤول رفيع في التحالف الدولي يعيد تغريد خبر ويكتب : البيشمركة تقف بقوة في مواجهة الإرهاب

مسؤول رفيع في التحالف الدولي يعيد تغريد خبر لـ(باسنيوز) ويكتب : البيشمركة تقف بقوة في مواجهة الإرهاب
وكتب المسؤول العسكري الرفيع في قوات التحالف الدولي ، في تغريدة أخرى ” تستمر هجمات داعش في المناطق (المتنازع عليها) يثبت أهمية تشكيل الألوية المشتركة”.
مردفاً ” البيشمركة وقوات الأمن العراقية يعملون بجد لتشكيل وتدريب هذه الألوية لإلحاق الهزيمة بداعش”.
هذا وكان مراسل(باسنيوز) أفاد ، مساء امس الأربعاء ، بصد قوات البيشمركة، تعرضاً لإرهابيي داعش في محور پردي (ألتون كوبري) بمحافظة كركوك ، فقد استهدف مسلحو داعش إحدى نقاط اللواء العاشر من البيشمركة في پردي بأسلحة قنص ، لترد عليهم قوات البيشمركة بمختلف أنواع الأسلحة وتجبر الدواعش على الفرار.