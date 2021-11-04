مسيحيو العراق.. الهجرة نخرت المكون وحكومات لا تهتم بمصالحهم

يعتبر المكون المسيحي واحدا من المكونات الرئيسة في كركوك، ويرجع تأريخ تواجدهم في المحافظة إلى عصور مرتبطة بتاريخ نشوء المدينة منذ أولى الحضارات التي تواجدت في بلاد الرافدين قبل نحو 5 آلاف سنة.

أقدم كنائس كركوك

وتعد الكنيسة الحمراء اقدم كنائس المحافظة، حيث شيدت عام 470م في عهد مطران كركوك (مار مارون)، عندما كانت كركوك تدعى بـ(كرخ سلوخ)، تقع شرق المدينة على الطريق المؤدي الى مدينة السليمانية.

وتعرف الكنيسة الان بمقبرة (طهمزكرد) وهو القائد المجوسي الفارسي والذي قتل على يده عشرات الآلاف من مسيحيي كركوك وضواحيها، وذلك قبل اعتناقه وقبوله هو وجنوده الديانة المسيحية.

ويوجد في كركوك عدد من الكنائس وهي كاتدرائية قلب يسوع للكلدان الكاثوليك في منطقة ساحة الطيران في المحافظة، وكنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في ساحة العمال وكنيسة مار كوركيس والكنيسة الإنجيلية المشيخية العربية في حي الماس.

٩ كنائس ما تبقى في كركوك

يقول رئيس أساقفة الكنيسة الكلدانية في كركوك والسليمانية يوسف توما في حديث لـ(المدى)، إن “الكنيسة في كركوك لها دور مهم في رعاية ابناء المكون المسيحي وهي تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات”.

وأضاف “وبعد احداث داعش نزحت الى كركوك ٣٥٠ عائلة مسيحية من نينوى ومعهم عوائل ايزيدية وصابئة ومسلمون قدمت الكنيسة لهم كامل الرعاية وتبنت الكنيسة ٧٠٠ طالب منهم في الكليات”.

وأشار إلى أن “الكنيسة في السليمانية هي الأخرى استقبلت ٥٠٠ عائلة مسيحية وقد عاد جميع النازحين من كركوك إلى سهل نينوى وبقيت منهم ٧٠ عائلة لم تعد بسبب دمار منازلهم في الساحل الأيسر”.

كورونا وهجرة المسيحيين

وعن هجرة المسيحيين، يشير توما، إلى أن “الهجرة بعد احداث كورونا اصبحت صعبة كون فايروس كورونا قلص الهجرة بسبب تشديد الإجراءات في الدول الأوروبية”، مطالباً المسيحيين بـ”البقاء في العراق وعدم الهجرة إلى الغرب”.

وأوضح أن “الوجود المسيحي في كركوك يشكل جزءاً من مكونات المحافظة والجميع يعيش بصورة مشتركة مع باقي المكونات ولدينا ما يقارب الف عائلة مسيحية تمثل المكون وهم يعيشون بصورة مشتركة مع باقي الديانات”.

وتابع راعي الكنيسة الكلدانية في كركوك والسليمانية، أن “الجميع يفكر بمستقبل أطفاله وعائلته والسفر خارج العراق”، متسائلاً “كيف سيكون مصير المكون المسيحي في ظل استمرار الفساد المالي والإداري وشلل الحكومة وسيطرة الأحزاب على كل المفاصل؟”.

عقارات مسيطر عليها في كركوك

وفي هذا الصدد، أشار مسؤول إعلام الكنيسة الكلدانية في كركوك عماد متي، إلى “الاستيلاء على ٨٩ عقاراً من قبل أشخاص ومتنفذين والأحزاب”.

وفي حديث لـ (المدى)، أضاف أن “الكنيسة تمكنت من استعادة ٦٣ عقاراً وهي منازل وعقارات هجرها أهلها بعد رحيلهم وسفرهم الى خارج العراق، والعمل جار على استعادة ما تبقى”.

وفي سياق ذي صلة، يقول نينوس خالد، مسيحي (٣٥ عاماً)، إن “اعداد المسيحيين تناقصت بشكل كبير بعد ان كان العدد يصل قبل ٢٠٠٣ الى مليون ونصف المليون مسيحي مقسمين على البصرة وبغداد وكركوك ونينوى ومدن اقليم كردستان، اصبحوا الان قرابة 300 الف فقط في عموم العراق”.

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