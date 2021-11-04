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موافقة طارئة للقاح الهندي كوفاكسين المضاد لكورونا

منحت منظمة الصحة العالمية الأربعاء موافقة طارئة للقاح كوفاكسين الذي طورته مجموعة “بهارات بايوتيك” الهندية المضاد لكوفيد-19.

وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78 بالمئة، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءاً من سن 18 عاماً، بحسب ما يشير إليه بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية ونشر اليوم، الأربعاء.

وأوضحت المنظمة أنه يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه “مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه”.

وكوفاكسين هو أول لقاح يتم تطويره وتصنيعه بالكامل في الهند، يحصل على موافقة هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وبذلك، ينضم إلى قائمة اللقاحات المضادة لكوفيد والتي أعطتها منظمة الصحة العالمية موافقتها، وهي فايزر/بيونيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.

وتسهل موافقة منظمة الصحة العالمية الاعتراف الدولي باللقاح خصوصا للوكالات الأممية وآلية كوفاكس التي تم إنشاؤها لتسهيل وصولها إلى البلدان الأكثر فقرا.

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