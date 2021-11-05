أبحاث: فيتامين سي قادر على زيادة النجاعة العلاجية لكورونا

أشارت دراسة جديدة إلى أن إعطاء الفيتامين سي عن طريق الوريد قد يحسن مستويات الأوكسجين في الدم ويقلل حالات الالتهاب.

وتشير الدراسة إلى أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في الوقاية من فيروس كوفيد-19 الحاد وتسريع الشفاء من العدوى، حيث يقول العلماء أنه يجب أن يصبح علاجًا دوريُا في المستشفيات حسب ما نشرته صحيفة “التلغراف”.

ووجدت مراجعة لـ 12 تجربة سريرية، من المقرر نشرها هذا الأسبوع، أن تزويد الفيتامين عن طريق الوريد قد يحسن مستوى الأوكسجين في الدم، ويقلل الالتهاب.

وخلصت إحدى الدراسات التي أجريت في ووهان، الصين، أن فيتامين سي زاد من معدل الشفاء من عدوى الأعراض بنسبة 70%.

وقال الباحثون إن عشرين برتقالة توفر جرامًا واحدًا من فيتامين سي، وبالتالي تتطلب مستويات الجرعات هذه مكملات.

​ووجدت المراجعة أن تركيزات فيتامين سي في البلازما كانت منخفضة للغاية بين %70 إلى 80% من مرضى كوفيد، مما يشير إلى أنهم قد يستفيدون من عدة جرامات من الفيتامين لتصحيح أي نقص.

وأشارت الدراسة بنفس الوقت إلى أن: “الجرعة قصيرة الأمد عن طريق التنقيط قد لا تكون طويلة بما يكفي لتوفير فائدة دائمة حيث يمكن أن يعود 15-25% من المرضى إلى حالة نقص فيتامين سي بعد توقف التدخل”.

وقالت الدكتورة مارسيلا فيزكايتشيبي، المؤلفة المشاركة بالدراسة: “إنه يجب أن تكون الممارسة المعتادة في كل مستشفى للتحقق من حالة فيتامين سي للمرضى ويجب إعطاء جرعة مناسبة لتحسين التعافي”.انتهى 25

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