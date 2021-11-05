“أمريكا تشهد يوما داميا”….مقتل ثلاث نساء بإطلاق نار

وقع إطلاق نار مساء الأربعاء في شرق الولايات المتحدة ، ما أسفر عن مقتل ثلاث سيدات وإصابة اثنتين أخريين.

وقالت الشرطة في نورفولك بولاية فرجينيا إن ثلاث نساء قُتلن في مكان الحادث ، ونُقلت امرأتان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن أثار إطلاق النار ادعاءات الشرطة بأنها قد تكون شقاقًا عائليًا.

ونقلت وسائل الإعلام عن قائد الشرطة المحلية لاري بون قوله إن رجلاً فتح النار على امرأة في منطقة سكنية بالمدينة وغادر المكان ، لكن عندما جاءت النساء الأربع الأخريات لإنقاذهم ، أطلق رجل النار عليهم. تكرارا.

وأضاف قائد الشرطة أن المشتبه به اعتقل في وقت لاحق من اليوم.