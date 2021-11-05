استراتيجيون: البرهان يحاول التفاوض مجددا مع المدنيين 

يقول متابعون ومحللون استراتيجيون، إن عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني قد يقدم على محاولة التفاوض مجددا مع المدنيين، لكن هم لن يغفروا له ما فعل وبالتالي يعني البرهان أمام معضلة خطيرة ونقطة اللاعودة لم تعد هناك امكانية للعودة منها الى الوراء، وبالتالي البرهان رغم خطواته قد يقع في فخ كبير نصبه له الشركاء الغربيون وعملائهم المدنيون والسياسيون في السودان.

وخلال المفاوضات بين الجيش والمحتجين حول تركيبة الحكم، قام البرهان بزيارات إلى مصر والإمارات والسعودية. وتعد السعودية والإمارات من أبرز المانحين للسودان. تشير وسائل الإعلام السودانية ومحللون إلى أن البرهان تولى عملية تنسيق إرسال جنود سودانيين إلى اليمن في إطار التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

واليوم، يؤكد البرهان أنه يريد إكمال العملية الانتقالية وقيادة البلاد نحو حكومة مدنية منتخبة. لكنه لذلك، حل مجلس السيادة والحكومة الحالية وأعفى الكثير من المسؤولين وأعلن حالة الطوارئ في كل البلاد. وهذا أمر يراه مراقبون غريباً. على كل حال يبدو ان البرهان لم يدرس كل الخطوات ولم يحسب لكل العوامل المؤثرة حساباً.

لا شك أن التاريخ لن ينسى للبرهان دوره في احداث دارفور وانه اصلا خارج من نظام البشير، ناهيكم عن احداث فض اعتصام القيادة العام عام 2019 وما حصل مؤخرا من انقلاب، وبالتالي فسيستمر السعي الى ازاحته عن السلطة وارساله في الرحلة الترفيهية الشهيرة الى المحكمة الجنائية الدولية ولو بعد حين.

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