الاطار التنسيقي يوجه رسالة عاجلة للمتظاهرين والحكومة

طالب “الإطار التنسيقي الشيعي” الذي يضم ائتلاف دولة القانون والفتح وفصائل شيعية، الجمعة، مجلس القضاء بموقف عاجل ومحاسبة المسؤولين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين قرب ابواب المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وذكر الإطار في بيان اليوم، (5 تشرين الثاني 2021)، انه “ندين بشدة ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع واستخدام مفرط للعنف وحرق للخيام رغم تمسكهم بالاحتجاجات السلمية، ونطالب السلطات القضائية بموقف عاجل ومحاسبة المسؤولين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين السلميين”.

وأكد، انه “على الحكومة تحمل مسؤلياتها بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين واجراء تحقيق فوري لمعرفة المسؤولين عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين”.

وأوضح، “ندعم حق التظاهر المكفول دستوريا ونقف مع اصوات الجماهير التي تطالب بالعدالة والشفافية في احتساب واعلان نتائج الانتخابات”، مطالبا القوات الامنية بـ”حماية اخوانهم من المتظاهرين ومواصلة التنسيق العالي الذي كان بينهم في الاسابيع الماضية ونحث ابناءنا المحتجين على المحافظة على سلمية تظاهراتهم”.

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