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الحكيم ووفد الديمقراطي الكوردستاني يبحثان جملة ملفات في بغداد: المرحلة القادمة حساسة

  بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الجمعة، مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني جملة من الملفات في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، “أكدنا خلال إستقبالنا وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري ضرورة أن يضع الجميع مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم في كل الخطوات والمسارات، وأشرنا إلى حساسية المرحلة القادمة وضرورة توحيد الرؤى تجاه إستحقاقاتها”.

وأضاف، “ستذكرنا خلال اللقاء العلاقات التاريخية مع القادة الكرد لاسيما في الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وتابع الحكيم، “كما عبرنا عن أسفنا للأحداث التي شهدتها اليوم مداخل المنطقة الخضراء ببغداد، وجددنا مطالبتنا بالحفاظ على سلمية الإحتجاجات الرافضة لنتائج الإنتخابات وضرورة توفير الحماية اللازمة للمحتجين من قبل القوات الأمنية والإبتعاد عن إستخدام القوة المفرطة معهم، فيما تتحمل مفوضية الإنتخابات والمؤسسة القضائية مسؤولية إنصاف المعترضين على نتائج الإنتخابات”.

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