الرئيس العراقي يأسف للصدامات بين المتظاهرين والأمن: ينبغي عدم تكرارها

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الجمعة، عن أسفه للصدامات التي حدثت بين القوات الامنية والمعترضين على نتائج الانتخابات عند ابواب المنطقة الخضراء.

وقال صالح في تغريدة له إن “التظاهر السلمي حق مكفول دستورياً، وضرورة عدم خروجه عن اطاره السلمي القانوني، والصدامات التي حصلت بين قوات الامن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكرارها”.

وأضاف، أن “حماية الأمن العام واجب وطني وعلى الجميع ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”.

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد في وقت سابق من اليوم بسقوط عدد من الجرحى بين المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، ومن بين صفوف قوات حفظ القانون قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مباني حكومية، ومقار لبعثات دبلوماسية وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر بأن مصادمات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين بالقرب من بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط عندما حاول المتظاهرون اقتحام المنطقة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى من بين صفوف الجانبين. وأضاف المصدر أن المتظاهرين قاموا برشق قوات حفظ القانون بالحجارة لتقوم بعدها بفتح المياه الحارة من خراطيم عجلات مكافحة الشغب، واطلاق الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع صوب المحتجين، مشيرا إلى أنها تمكنت من تفريق جموعهم.