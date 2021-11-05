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الشيخ حمودي يدعو المعتصمين الاستمرار بنهجهم السلمي حتى تحقيق المطالب

دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، المعتصمين الاستمرار بنهجهم السلمي حتى تحقيق المطالب.

وذكر الشيخ حمودي في بيان  “ندين استعمال القوات الامنية للسلاح في مواجهة المتظاهرين السلميين و نطالب الجهات المعنية بالتحقيق الفوري في اسباب استخدام العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية”.

واضاف “كما ندعو المعتصمين الاستمرار بنهجهم السلمي حتى تحقيق المطالب .

وتابع “الرحمة لارواح شهدائنا الذين اعتلت ارواحهم اليوم و الشفاء العاجل لكافة الجرحى”.انتهى 25د

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