العراق يلجأ إلى الطاقة المتجددة لحل أزمة الكهرباء

كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن وجود خطة للبدء بإنتاج الطاقة المتجددة التي تتولد من الطاقة الشمسية والرياح، مبينة أن طموحها هو الوصول إلى إنتاج أكثر من 7 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار مساعٍ حكومية لمواجهة أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إلى البدء بخطوات جدية لتأسيس فريق إعلامي داعم للطاقة المتجددة، من أجل ترسيخ مفاهيمها، والحفاظ على البيئة من التلوث، موضحا في بيان أول من أمس، أن “تأسيس هذا الفريق يأتي ضمن المهام الوطنية لدعم الطاقة والحد من الآثار الملوثة للبيئة”.

وتابع أن “الوزارة لديها العديد من عقود الطاقة المتجددة، ومنها عقود مع شركة “باور جاينه” الصينية، إذ توجد اتفاقية مبادئ وقعتها الوزارة مع الشركة التي تتضمن 2000 ميغاواط”، مؤكدا أن الوزارة وقعت عقودا استثمارية مع شركات أخرى ليكون حجم الإنتاج أكثر من 5 آلاف ميغاواط.

والطاقة المتجددة هي التي يمكن توليدها من المصادر الطبيعية مثل ضوء الشمس والرياح والمياه والأمطار وحرارة جوف الأرض، تضاف إلى ذلك طاقة الكتل الحيوية. ويعد العراق من البلدان غير الرائدة في هذا المجال رغم توفر الظروف المناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة.

طاقة مخاوف من انهيار منظومة الكهرباء العراقية بعد تراجع ساعات التجهيز

مسؤول في وزارة الكهرباء قال لـ “العربي الجديد” إن المضي قدما في إنتاج الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم في إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تتفاقم في كل صيف، موضحا أن وصول إنتاج الطاقة المتجددة إلى 7 آلاف ميغاواط يعني أن العراق سيوفر نحو ثلث إجمالي حاجته من الطاقة الكهربائية التي تتراوح بين 20 و22 ألف ميغاواط.

وشدّد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، على ضرورة وجود أمرين مهمين لدعم الطاقة المتجددة، هما البنى التحتية، ومنح الشركات العالمية المستثمرة تسهيلات لدخول البلاد من أجل العمل في هذا المجال.

مسؤول في وزارة الكهرباء لـ “العربي الجديد”: إنتاج الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم في إيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي تتفاقم في كل صيف،

عضو البرلمان السابق، رزاق الحيدري، اعتبر أن العراق يعد من البلدان التي تمتلك مقومات إنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا في ما يتعلق بأشعة الشمس الموجودة أغلب أيام السنة، قائلا لـ “العربي الجديد” إن هذا المشروع ممتاز لكنه تأخر كثيرا”.

ولفت الحيدري إلى أن أولى خطوات المشروع كانت مع إحدى الشركات العربية، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة منه في المناطق الصحراوية.

ووفق البرلماني السابق، فإن تطوير إنتاج الطاقة المتجددة يمكن أن يدفع بعض القطاعات للاستغناء عن الكهرباء، مضيفا: “بالتالي يقل الضغط على المنظومة الكهربائية التي يمكن أن يقتصر تزويدها فيما بعد على المنازل فقط”.

وأوضح أن القطاع الزراعي يمكن أن يستخدم الطاقة المتجددة ويستغني عن الكهرباء، مؤكدا أن الطاقة المتجددة تقلل من التلوث.

ويعاني العراق خلال السنوات الأخيرة، من أزمة كبيرة في مجال الكهرباء تتجدد كل صيف مع ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية.

وواجهت البلاد مطلع يوليو/تموز الماضي، أزمة بتوفير الطاقة بعد هجمات منظمة استهدفت أبراج نقل الطاقة بعدد من المحافظات، وسبّبت انهياراً كاملاً للمنظومة الكهربائية في البلاد، دفعت الحكومة إلى تكليف قوات الجيش مهمة حماية الأبراج.