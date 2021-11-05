المالكي: يجب ان تلعب ايران والعراق دورا هاما في خفض التوتر الاقليمي

وذكر المكتب الإعلامي لنوري المالكي في بيان له، أن رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه يوم الخميس سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق ايرج مسجدي، موضحاً انه “في مستهل اللقاء نقل السفير مسجدي تهاني القيادة الإيرانية لنوري المالكي بمناسبة اجراء الانتخابات وما حققه ائتلاف دولة القانون فيها”.

واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات المواقف السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم بحث الانتخابات النيابية المبكرة وما افرزته الانتخابات من اعتراضات حول النتائج وتأثيرها في الوضع السياسي الراهن في البلد”.

واكد المالكي على “اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين”، مشددا على “اهمية ان يلعب العراق وايران في المرحلة المقبلة دورا مهما في تخفيف التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وعبر رئيس ائتلاف دولة القانون عن “امله في تجاوز الازمة المتعلقة بنتائج الانتخابات من خلال النظر في شكاوى المعترضين وانصافهم وفق القانون، ورفض كل محاولات التصعيد الساعية الى الفوضى، من اجل الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على النهوض بمهامها وتحقيق ما يهدف اليه ابناء الشعب العراقي”.

واكد السفير الإيراني بحسب البيان على “دعم العراق”، معربا عن “امله في ان يكون للعراق خلال المرحلة القادمة دور محوري على الصعيد الاقليمي والدولي”.