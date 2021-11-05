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المكتب السياسي: عملية الاصلاح الحزبي والتنظيماتي مستمرة

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا برئاسة بافل جلال طالباني في دباشان مساء يوم الخميس.
وبحث الاجتماع الاوضاع السياسية وآخر المستجدات في اقليم كوردستان والعراق، كما قام المجتمعون بتقييم العملية السياسية في العراق بعد الانتخابات، حيث تم تكليف لجنة خاصة باعداد مشروع الاتحاد الوطني فيما يتعلق باستحقاقاته بعد المصادقة على نتائج الانتخابات ومشاركة الكورد بشكل موحد لنيل الحقوق المشروع لشعب كوردستان وتحديد الاولويات في هذه المسألة.
هذا واكد اجتماع المكتب السياسي استمرار عملية الاصلاح الحزبي والمنظماتي، واوعز الى المكاتب والمؤسسات وعلى ضوء القرارات الصائبة الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني على تشجيع الاعضاء واعدادهم للمرحلة الاتحادية المقبلة.

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