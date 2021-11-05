باريس سان جيرمان بدون ميسي أمام بوردو

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين “غدا لن يكون متاحا للعب مع الفريق. سنرى ما إذا كان بإمكانه السفر للعب مع منتخب بلاده. نتمنى مشاركته مع الأرجنتين ثم يعودة لنا في جاهزية تامة”.

وقال النادي إن ميسي البالغ عمره 34 عاما، الذي انضم من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، لا يزال يتعافى من ألم في “ركبته وعضلات الفخذ الخلفية” وقد غاب أيضا عن التعادل 2-2 مع رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وستنتقل الأرجنتين لمواجهة أوروجواي في 12 نوفمبر تشرين الثاني الحالي قبل استضافة البرازيل بعدها بأربعة أيام.

وتتأخر الأرجنتين صاحبة المركز الثاني بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة.

وخاض ميسي بداية محبطة لمسيرته مع باريس سان جيرمان، حيث شارك في ثماني مباريات فقط في كافة المسابقات.

ويتصدر سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، متقدما بفارق ثماني نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.