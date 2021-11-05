بالفيديو.. سيارة تحولت إلى مقصد للسياح من أرجاء العالم

سيارة متوقفة منذ 47 عاما، تصبح معلما سياحيا في شوارع إيطاليا، صاحب السيارة هو أنجليو فريجولنت 94 عاما، أوقف سيارته من طراز، لانسيا فولفيا 1961، خارج محله لبيع الصحف، والذي كان تحت منزله، في مدينة كونجليانو.

تقاعد أنجليو وزوجته عام 1974، وتركا السيارة في نفس المكان، ومنذ ذلك الحين بدأ السائحون والسكان المحليون، في التقاط صور تذكارية مع السيارة القديمة.

أشار تقرير مصور لقناة “الغد”، إلى أنه بعد ما يقرب من 5 عقود، وقرر مسؤولو البلدة إزالة السيارة، ونقلها إلى معرض السيارات والدراجات الكلاسيكية القديمة، بمدينة بادوفا، بعد ترميمها وإصلاح أي أضرار ناتجة عن 47 عاما من التوقف في العراء.

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