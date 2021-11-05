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بالفيديو.. مرشح عربييفوز بانتخابات بلدية ديربورن في ولاية ميشجان الأمريكية

حمود، هو أول شخص من أصول عربية، يتبوأ منصب رئاسة بلدية ديربورون في ولاية ميشجان، التي يبلغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

 تناول تقرير مصور لقناة “الغد”، أشار إلى حمود، ولد لأبوين مهاجرين من لبنان، إذ نشأ في بيئة من الطبقة العاملة، وحصل على الماجستير في الصحة العامة، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ميشيجان.

جاء فوز حمود بنسبة 54.6%، مقابل 54% لممثل الولاية السابق جاري ورونشاك، كما فاز في منافسة ضد 7 مرشحين آخرين، في الانتخابات التمهيدية غير الحزبية، وحصل على 42% من الأصوات.

بحسب تعداد أمريكا فإن 47% من سكان ديربورون، من أصول عربية.

وقال حمود في تغريدة على تويتر: “ديربورن، لقد فزنا! تحدث سكاننا بصوت عالٍ.. نريد التغيير والقيادة الجريئة لمواجهة التحديات التي تواجهها مدينتنا.. نحن نعيش في أعظم مدينة في أميركا، وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معا.. هيا بنا إلى العمل!”.

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