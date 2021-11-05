بايرن ويوفنتوس وسالزبورغ للتأهل المبكر

مدن – تأمل أندية بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الإيطالي وسالزبورغ النمساوي التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تخوض الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء، فيما يسعى برشلونة الإسباني إلى تعزيز حظوظه في رحلته إلى كييف.

وحقق كل من بايرن ميونيخ ويوفنتوس العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعتين الخامسة والثامنة وكلاهما يلعب على أرضه في سعيه إلى الفوز الرابع تواليا حيث يستضيف الأول بنفيكا البرتغالي، والثاني زينيت سان بطرسبورغ الروسي، فيما يتصدر سالزبورغ المجموعة السابعة بسبع نقاط قبل زيارته إلى المانيا ومواجهة فولفسبورغ صاحب المركز الأخير بنقطتين.

سحق بايرن منافسيه ففاز على برشلونة الإسباني 3-صفر وألحقه بدينامو كييف الأوكراني بخماسية، وبنفيكا برباعية.

ختبار قاري أول لبارغوان

وبخلاف بايرن، يمر برشلونة ثالث الترتيب مع 3 نقاط فقط، بأسوأ مرحلة في تاريخه، حيث يأمل أن يعود بالنقاط الثلاث من أوكرانيا عندما يواجه دينامو كييف في أول استحقاق أوروبي لمدربه المؤقت سيرجي بارغوان الذي خلف الهولندي رونالد كومان المقال من منصبه.

واستهل بارغوان الحمل الثقيل بتعادل أمام ألافيس 1-1 في الدوري السبت الماضي، في مباراة شهدت اصابة المدافع المخضرم جيرار بيكيه في ربلة ساقه اليمنى وشعور الوافد الجديد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بآلام في صدره.

لا يملك النادي الكاتالوني ترف إهدار المزيد من النقاط، فهو عليه فرض نفسه في كييف وتكرار الفوز ذهابا (1-صفر)، لكي يرفع رصيده إلى 6 نقاط في حال أراد الحفاظ على آماله بالتأهل للدور التالي.

رونالدو أمل يونايتد

في المجموعة السادسة، وعلى غرار برشلونة، يمر مانشستر يونايتد الإنجليزي المتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة بمرحلة عدم استقرار من ناحية النتائج. ويملك مدرب «الشياطين الحمر» النرويجي أولي-غونار سولسكاير سلاحا فتاكا بشخص البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى صفوف فريقه بعد رحلة طويلة بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. افتتح «سي آر7» ثلاثيته في مرمى توتنهام في «البريميرليغ» السبت الماضي، ليمنح فريقه فوزا معنويا قبل استحقاقه الأوروبي الصعب أمام أتالانتا الإيطالي.

تبقى حظوظ التأهل من هذه المجموعة مشرعة على جميع الاحتمالات، فيونايتد لا يبتعد عن وصيفه أتالانتا سوى بفارق نقطتين، قبل رحلته المحفوفة بالمخاطر إلى برغامو.

ويتربص فياريال المتوج بطلا للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم الماضي على حساب يونايتد بالذات، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن أتالانتا، بانتظار أي دعسة ناقصة من منافسيه على أمل أن يخرج بالنقاط الثلاث من مواجهته أمام يونغ بويز السويسري.

لم يفقد يونغ بويز بدوره حظوظه في حال خالف التوقعات وعاد بالفوز من ملعب «استاديو دي لا سيراميكا» برغم صعوبة مهمته على الورق بعد خسارته على أرضه ذهابا 1-4.

سالزبورغ وفرصة التأهل

في المجموعة السابعة، يقف سالزبورغ المتصدر برصيد 7 نقاط على بعد 3 نقاط من التأهل، في حال تمكن اليوم من تكرار فوزه ذهابا 3-1، على مضيفه فولفسبورغ الالماني متذيل الترتيب مع نقطتين.

وعاد فولفسبورغ إلى سكة الانتصارات بعدما وضع بفوزه على باير ليفركوزن 2-صفر في الدوري السبت الماضي، حدا لسلسلة من 8 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها الفوز.

في المباراة الثانية، يستقبل إشبيلية الإسباني صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، صيفه ليل بطل الفرنسي ثالث الترتيب مع نقطتين.

يوفنتوس لتعويض خيباته المحلية

في المجموعة الثامنة، يسعى يوفنتوس الى أن يعوض اخفاقاته في الدوري المحلي بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين، بحجز بطاقته الأوروبية عندما يستقبل زينيت الثالث (3 نقاط) الساعي للثأر من خسارته على أرضه ذهابا صفر-1.

ويتصدر فريق «السيدة العجوز» مجموعته بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات، سجل 5 أهداف من دون أن تهتز شباكه.

في المقابل، يتوجب على تشلسي الإنجليزي حامل اللقب وثاني المجموعة مع 6 نقاط الفوز على مضيفه مالمو السويدي صاحب القاع من دون رصيد، في تكرار لسيناريو الذهاب (فاز برباعية) من أجل تفادي مفاجأة غير سارة. (وكالات)