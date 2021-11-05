برقيات عاجلة …

+ السيد الكاظمي : أنت رئيسا للوزراء مسؤولاً امام الشعب العراقي والتاريخ

امسك دفة القيادة ولا تدع خفافيش ايران الخونة إيذاء الشعب العراقي اكثر فقد

ذاق الكثير من الظلم والمعاناة .

+ السادة قادة الأحزاب الخاسرة : الشعب قال كلمته ، فقليلاً من الحياء ،( ولكن

الذين إستحوا ماتوا ) .

+ السادة النواب المستقلين : أتحدوا في جبهة قوية لمصلحة الشعب العراقي الذي

إنتخبكم ، ولئلا يخيب الضن بكم كما فعل بالنواب الخاسرين .

+ السيد رئيسي : إيران معروفة إقليمياً بأفعالها وتدخلاتها ، وعالمياً بالمؤامرات

والإغتيالات وبرنامجها النووي الذي تبتز به دول الجوار والعالم ، وإدعاء التدين

اصبح سخرية العالم المتحضر فأفعالكم لا تنطبق على اقوالكم ، والله يمهل ولا يهمل .

السيد اردوغان : كفاكم تدخلاً بالشأن العراقي والسوري والليبي ، فإحياء الحلم

العثماني اصبح في مزبلة التاريخ ، فلا تمنون انفسكم الأماني .

السيد عمار الحكيم : التوافق مع مقتدى الصدر قد يحقق الأغلبية البرلمانية ، فهل

تحققون مطاليب الشعب الذي إنتخبكم ؟

السيد المالكي : الشعب عرف عهدكم المشؤوم من خلال دورتين برلمانيتين وما حلّ

بالعراق والعراقيين من ظلم يشيب لها الولدان ، فهل تتوارى من المحفل الساسي ؟

+ السيد جو بايدن : عهدك كعهد اوباما لا تقوى على اخذ قرارات مصيرية واثقة لتضع

حداً لغطرسة إيران ، وهي تهدد الملاحة الدولية ودول الجوار ، فحذار من التخاذل !!

+ السيد ميقاتي : لبنان على حافة الإفلاس المالي والسياسي ، والعبء على كاهلكم كبير

ووجود حزب الله بترسانة سلاحه وتهديداته لا يمكن للبنان التعافي ، الله المعين يا لبنان .

بكتبها : منصور سناطي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط