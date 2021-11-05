برقيات عاجلة …

+ السيد الكاظمي : أنت رئيسا للوزراء مسؤولاً امام الشعب العراقي والتاريخ
امسك دفة القيادة ولا تدع خفافيش ايران الخونة إيذاء الشعب العراقي اكثر فقد
ذاق الكثير من الظلم والمعاناة .
+ السادة قادة الأحزاب الخاسرة : الشعب قال كلمته ، فقليلاً من الحياء ،( ولكن
الذين إستحوا ماتوا ) .
+ السادة النواب المستقلين : أتحدوا في جبهة قوية لمصلحة الشعب العراقي الذي
إنتخبكم ، ولئلا يخيب الضن بكم كما فعل بالنواب الخاسرين .
+ السيد رئيسي : إيران معروفة إقليمياً بأفعالها وتدخلاتها ، وعالمياً بالمؤامرات
والإغتيالات وبرنامجها النووي الذي تبتز به دول الجوار والعالم ، وإدعاء التدين
اصبح سخرية العالم المتحضر فأفعالكم لا تنطبق على اقوالكم ، والله يمهل ولا يهمل .
السيد اردوغان : كفاكم تدخلاً بالشأن العراقي والسوري والليبي ، فإحياء الحلم
العثماني اصبح في مزبلة التاريخ ، فلا تمنون انفسكم الأماني .
السيد عمار الحكيم : التوافق مع مقتدى الصدر قد يحقق الأغلبية البرلمانية ، فهل
تحققون مطاليب الشعب الذي إنتخبكم ؟
السيد المالكي : الشعب عرف عهدكم المشؤوم من خلال دورتين برلمانيتين وما حلّ
بالعراق والعراقيين من ظلم يشيب لها الولدان ، فهل تتوارى من المحفل الساسي ؟
+ السيد جو بايدن : عهدك كعهد اوباما لا تقوى على اخذ قرارات مصيرية واثقة لتضع
حداً لغطرسة إيران ، وهي تهدد الملاحة الدولية ودول الجوار ، فحذار من التخاذل !!
+ السيد ميقاتي : لبنان على حافة الإفلاس المالي والسياسي ، والعبء على كاهلكم كبير
ووجود حزب الله بترسانة سلاحه وتهديداته لا يمكن للبنان التعافي ، الله المعين يا لبنان .
بكتبها : منصور سناطيتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط