سياسي كوردي: توافق أمريكي – روسي على تسليم الملف السوري لموسكو

أكد سياسي كوردي سوري، الأربعاء، أن هناك توافقا أمريكيا- روسيا على تسليم الملف السوري إلى موسكو، لافتا إلى أن تركيا لم تحصل على ضوء أخضر من أي طرف لاجتياح شمال سوريا.

أكد سياسي كوردي سوري، الأربعاء، أن هناك توافقا أمريكيا- روسيا على تسليم الملف السوري إلى موسكو، لافتا إلى أن تركيا لم تحصل على ضوء أخضر من أي طرف لاجتياح شمال سوريا.

وقال مجـدل دلي، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني- سوريا (أحد أحزاب ENKS) : «لا يمكننا اعتبار منطقة سورية دون أخرى بأنها مستقرة وتنعم بالأمان في ظل الوضع السوري الكارثي من جميع جوانب الحياة سياسية كانت أم معيشية، وقد تنعم بعض المناطق بالأمان لفترة ولكن سرعان ما يتسلل القلق والخوف إلى الناس من جراء تهديد ما وما أكثرها، لذا الوضع في غربي كوردستان تنطبق عليه الحالة ذاتها».

وأضاف «ربما هذه الأيام يعيش الناس مخاوف تكرار سيناريو عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) في ظل تهديد تركي باجتياح المنطقة، مع استنفار بين قواته والمجموعات المسلحة من السوريين التابعة للدولة التركية والتي تأتمر بأوامره ضد أبناء بلدهم في ظل مساعي حثيثة من القيادة التركية في الحصول على موافقة ورضى روسيا وأمريكا كما في المرات السابقة».