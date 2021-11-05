قضاء بابل يطلق سراح مسؤولين متهمين بالفساد

أفاد مصدر محلي في محافظة بابل، يوم الجمعة، بأن السلطات القضائية قررت إطلاق سراح مسؤولين محليين متهمين بالفساد بكفالة “ضامنة” وتمديد توقيف آخرين.

وأبلغ المصدر أن “قاضي النزاهة بمحكمة الحلة قرر إطلاق سراح كل من مدير بلدية الحلة السابق مروان العبيدي بكفالة مالية ضامنة تؤمن حضوره عند الطلب، ومستشار المحافظ حميد الزركاني بكفالة مالية ضامنة تؤمن حضوره عند الطلب”.

وتابع، أن “القاضي قرر أيضا تمديد موقوفية مدير بلدية الحلة نصر محمد لحين إكمال إجراءات التحقيق، والإضافة إلى تمديد موقوفية الموظفين في بلدية الحلة لحين إكمال إجراءات التحقيق”.

واشار المصدر الى أن “قاضي التحقيق أصدر مذكرة قبض وتحري بحق ميثم رمضان شقيق رئيس اللجنة المالية النيابية في الدورة البرلمانية المنتهية هيثم الجبوري بتهمة قبوله رشى مالية”.