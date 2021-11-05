مستجدات العدوان السعودي على اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية

ففي صعدة استشهد مواطن وأصيب ستة آخرون بنيران الجيش السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ومديرية شدا الحدودية.

وشن طيران العدوان السعودي الأميركي غارتين على منطقة الأبقور بمديرية سحار وغارة على مديرية الظاهر الحدودية.

وفي مارب شن طيران العدوان السعودي الأميركي 10 غارات على مديرية صرواح، و8 غارات على مديرية الجوبة.

وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي الأميركي غارة على منطقة الخسف بمديرية الحزم.

وفي حجة شن طيران العدوان السعودي الأميركي غارة على مديرية حرض.

كما شن طيران العدوان السعودي الأميركي غارة غرب مجازة بمحور عسير.

وفي الحديدة سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروق العدوان 165خرقا لقوى العدوان بينها محاولة تسلل في حيس و7 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والدريهمي والجبلية والجاح والفازة و34 خرقا بقصف مدفعي و91 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وشن تحالف العدوان السعودي حربا على اليمن بدءا من 25 آذار/مارس 2015 بذريعة إعادة الحكومة المستقيلة برئاسة منصور هادي الى السلطة وقمع الثورة في هذا البلد، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان يستهدف العدوان البنى التحتية من مستشفيات ومدارس ومنشآت مدنية فضلا عن ارتكابه افظع المجازر التي راح ضحيتها الى الآن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والاطفال الابرياء، اضافة الى فرض حصار جائر على الشعب اليمني الامر الذي ينذر بوقوع كارثة انسانية تطال الملايين من اليمنيين.