معهد أمريكي: 33 مدينة بالعالم مهددة بالغرق

واشنطن – توقع معهد «Worldwatch» الأمريكي أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيهدد 33 مدينة حول العالم بالغرق، من بينها مدينة جدة.

وذكر المعهد الأمريكي في تقرير له، أن ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات؛ مترًا واحدًا فقط يمكن أن يؤدي إلى غرق أبرز عواصم ومدن العالم.

وتعد مدينة «جدة» إحدى المدن المهددة بأن يغمرها الماء -بحسب تقرير سابق للبنك للدول-؛ حيث أن التغير المناخي قد يتسبب في كوارث غير مسبوقة في تلك المدينة التي تقع على الساحل الغربي للمملكة.

وستواجه المدن الساحلية التأثيرات الأهم لتغير المناخ؛ نظرًا لقربها من البحر، إذ سيسبب عرام العواصف وارتفاع المد والجزر إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر وانخساف الأرض فيضانات في مناطق كثيرة.

جدير بالذكر أن من أبرز المدن العالمية والعربية المهددة بالغرق أيضًا، هي: «الإسكندرية في مصر، البصرة في العراق، لندن في إنجلترا، هيوستن في الولايات المتحدة، شنغهاي في الصين، بانكوك في تايلاند، وجزر المالديف».

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