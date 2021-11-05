وست هام وليون يطمحان لتأهل مبكر.. وليفركوزن للاقتراب أكثر

باريس: أ ف ب

يملكُ وست هام يونايتد الانكليزي وليون الفرنسي فرصة حجز بطاقة التأهل المبكر إلى الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم عندما يخوضان الجولة الرابعة اليوم الخميس، الأول أمام مضيفه غنك البلجيكي والثاني أمام ضيفه سبارتا براغ التشيكي. ووحدهما وست هام يونايتد وليون حققا العلامة الكاملة في الجولات الثلاث السابقة، ومواصلتهما لحصد النقاط الثلاث في الجولة الرابعة مع خدمة من مطارديهما المباشرين سيخولهما حجز بطاقة مجموعتيهما إلى الدور الثاني. وبموجب النظام الجديد للمسابقة، يتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى الدور الثاني، بينما تخوض الأندية الوصيفة ملحقًا مع أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثماني لمسابقة دوري أبطال أوروبا.وتبدو حظوظ وست هام كبيرة لتحقيق الفوز الرابع عندما يحل ضيفًا على غنك ضمن منافسات المجموعة الثامنة خصوصا وأنه أكرم وفادته بثلاثية نظيفة في لندن في الجولة الثالثة.

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