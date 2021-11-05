وفد من الديمقراطي الكوردستاني يلتقي القوى السياسية العراقية في بغداد

بدأ وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري زيارة الى العاصمة العراقية بغداد ، مساء الخميس ، للقاء القوى السياسية ، بعد اقل من شهر من انتخابات 10 أكتوبر التشريعية التي حل فيها الحزب رابعاً على مستوى العراق.

وبدأ الوفد أولى لقاءاته ، اليوم الجمعة، مع الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وقال مراسل في بغداد ، أن “الوفد التقى الهيئة السياسية للتيار الصدري “.

مشيراً الى ان الزيارة هدفها جس نبض القوى السياسية العراقية ومعرفة توجهاتها بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ، قبل اعلان النتائج النهائية للانتخابات .

ومن المقرر ان يلتقي الوفد اليوم ايضاً ، بـ”دولة القانون” بزعامة نوري المالكي و تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري ، والطرفان منضويان في مايسمى بالاطار التنسيقي ، الذي يضم القوى الرافضة لنتائج الانتخابات الاولية المعلنة.

وحل التيار الصدري (الكتلة الصدرية) اولاً في انتخابات 10 أكتوبر بحصوله على 73 مقعداً .

وكان رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي قد التقى ، أمس الخميس، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في بغداد.

وحصل تحالف “تقدم” على 38 مقعداً، ودولة القانون على 35 مقعداً، وتحالف الفتح 15 مقعداً، والاتحاد الوطني الكوردستاني(التحالف الكوردستاني) 16 مقعداً، وتحالف عزم 12 مقعداً، وحركة امتداد 9 مقاعد، الجيل الجديد 9 مقاعد، إشراقة كانون 6 مقاعد ، العقد الوطني 5 مقاعد، وكذلك تحالف قوى الدولة 5 مقاعد.

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