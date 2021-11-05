ومضا تخاطفة

بقلم مهدي قاسم

1 ــ

عندما شخص ما في مكان و زمان ما ، يتعرض لظلم و قهر و إذلال …

فمن واجبي الأخلاقي والإنساني أن اتضامن معه متعاطفا ، وداعما ، لرفع معنوياته وترسيخ ثقته بالتضامن الإنساني العام ..

ولكن قبل ذلك ينبغي عليَّ أن افضح وأدين من يقوم ويمارس أساليب مثل هذا الظلم و القهر والإذلال …

بينما لا مبالاتي أو صمتي عن ذلك ، يشجعهم على ذلك إيغالا و إمعانا في انتهاك الكرامة الإنسانية لفرد أو جماعة على حد سواء ..

أنا هنا لستُ واعظا أخلاقيا لأحد ولن أكون ..

بقدر ما أخاطب نفسي بصوت عال ..

و ذلك لقناعتي : كم من لامبالاة وعدم اكتراث و صمت قد شجع قتلة وسفاحين وحراس ظلام و كهوف وكهنة عقائد مختلفة للمضي قدما و حثيثا في مواصلة أساليب غدر وضيعة و جرائم مريعة باسم أيديولوجيات شمولية باطشة و ” مقدسات ” باطلة ..

2 ــ

فارق كبير بين ببغاء و عندليب

كما بين الثرى والثريا

فالببغاء يردد ما يلقنونه له من أفكار وثوابت جاهزة

بينم العندليب يلحن منشدا ألحان جديدة وجديدة

3 ــ

في العقود والحقب الماضية كنا نعاني من كثرة جهلة وقلة متعلمين

أما الآن فأخذنا نعاني من كثرة متعلمين جهلة !..

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