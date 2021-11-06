الاطار التنسيقي: ندين بشدة ما تعرض له المحتجون من قمع واستخدام مفرط للعنف وحرق للخيام

أصدر الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، اليوم الجمعة، بشأن المصادمات التي حصلت بين القوات الأمنية والمحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات، في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت القوى في بيان “ندين بشدة ما تعرض له المحتجون السلميون من قمع واستخدام مفرط للعنف وحرق للخيام رغم تمسكهم بالاحتجاجات السلمية”، مطالباً السلطات القضائية “بموقف عاجل ومحاسبة المسؤولين ممن امر ونفذ امر اطلاق النار على المحتجين السلميين”.

ودعت الحكومة “إلى تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين واجراء تحقيق فوري لمعرفة المسؤولين عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين”، مؤكدةً “دعم حق التظاهر المكفول دستوريا ونقف مع اصوات الجماهير التي تطالب بالعدالة والشفافية في احتساب واعلان نتائج الانتخابات”.

وطالبت القوى في بيانها “ابناء القوات الامنية حماية اخوانهم من المتظاهرين ومواصلة التنسيق العالي الذي كان بينهم في الاسابيع الماضية ونحث ابناءنا المحتجين على المحافظة على سلمية تظاهراتهم”.\انتهى 25د

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