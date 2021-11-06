الاعتداء الوحشي ضد طاقم قناة الجزيرة يتسبب برضوض وكدمات للمراسل والمصور…

والقوات الامنية تمنع كوادر فضائيات محلية من تغطية احداث بوابات الخضراء

6/11/2021

تعرض مراسل ومصور قناة الجزيرة في بغداد جوني طانيوس وريحان عبد الوهاب لهجوم وحشي وهمجي من قبل قوات حفظ النظام اثناء تغطيتهم الاحداث التي شهدتها بوابات المنطقة الخضراء مساء يوم امس وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من احد الزملاء العاملين في مكتب قناة الجزيرة عن اطلاق سراح الزميلين بعد احتجازهم لاكثر من ساعة من قبل القوات، بعد تعرضهما لضرب مبرح أسفر عن إصابتهما برضوض وكدمات متعددة في الجسم، وما يزال وضعهما الصحي سيء، فيما قامت عناصر اخرى بتكسير كاميرا الكادر ومصادرة بقية المعدات. وذكر الزميل ان المراسل والمصور لم يطلق سراحهما الا بعد توقيعهما على تعهد خطي بعدم رفع اية دعوى قضائية ضد عناصر القوة المعتدية.

وفي سياق متصل منعت عناصر امنية قرب جسر الجادرية طاقم قناة العهد وعدم السماح لهم بالعبور الى منطقة الاعتصامات.

واظهرت لقطات فيديو مصورة من كاميرات مراقبة قيام اثنين من عناصر الامن باضرام النار في سيارة البث المباشر (SNG) التابعة لقناة بلادي والمتوقفة بالقرب من مقر القناة الذي يقع بالقرب من بوابة الخضراء، وخيم المعتصمين”

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين ما تعرض له الزملاء الصحفيين في قناة الجزيرة، من اعتداء وحشي، وتعبر عن تضامنها مع الزميلين جوني طانيوس وريحان عبد الوهاب، وتعد ما تعرضوا له انتهاك دستوري وقانوني وانساني سافر. كما ان منع الصحفيين من تغطية الاحداث، يعد هو الاخر انتهاك دستوري فاضح، وهو ما اعتادت على اتباعه الجهات الامنية، دون رادع. وتطالب الجمعية العاملين في الاجهزة الامنية الى الكف عن استخدام الاساليب البوليسية ضد الصحفيين لمجرد اداء مهامهم، وإيقاف مسلسل اعتقالهم او احتجازهم، ومراعاة الظروف والمخاطر التي تحيط بعمل الكوادر الصحفية، وتوفير الحماية اللازمة لهم بدل من ترهيبهم . وتحمل الجمعية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات، لا سيما بعد تكرار حالات استخدام اساليب العنف المتعددة، والامتثال للدستور

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