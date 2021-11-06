التحالف يشارك خبراً : البيشمركة والجيش العراقي سيهزمان داعش معاً

التحالف يشارك خبراً لـ (باسنيوز): البيشمركة والجيش العراقي سيهزمان داعش معاً

شارك العقيد تود بوروس، نائب قائد المجموعة الاستشارية في التحالف الدولي المناهض لداعش، اليوم السبت، خبراً لـ (باسنيوز) عن عملية مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي ضد داعش.

وكتب بوروس عبر تويتر: «هكذا يثبت الجيش العراقي والبيشمركة أنهم سيهزمون داعش معاً».

وشارك نائب قائد المجموعة الاستشارية خبراً نشرته (باسنيوز)، عن العملية المشتركة التي أطلقتها قوات البيشمركة مع الجيش العراقي ضد داعش، اليوم، ضمن حدود محافظة نينوى، بدعم وإسناد من القوة الجوية العراقية وطيران التحالف.

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