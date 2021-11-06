التخطيط: 8 قطاعات تأثرت بشكل كبير بجائحة «كورونا»

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفت وزارة التخطيط عن تأثر 8 قطاعات بشدة بجائحة “كورونا”، في حين تسببت الجائحة بانخفاض الايرادات المالية بشكل كلي خلال العامين الماضيين.وذكرت الوزارة في مؤتمر تضمن وضع آليات تنفيذ ومتابعة الاجراءات والسياسات في وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من جائحة كورونا 2021 إلى 2023 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المكانية وحضرتها “الصباح”، أن “إجراءات الحظر الصحي والانخفاض الحاصل بأسعار النفط التي تسببت بها الجائحة أثرت بانخفاض الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بنسبة 10.6 % بالمقارنة مع قيمته خلال النصف الاول من عام 2019”.

وأضافت أنه “بالرغم من التأثيرات الكبيرة الناجمة عن الجائحة الا أن قطاعات (الزراعة والبناء والتشييد والكهرباء والماء) حققت معدل تغيير موجب في النصف الاول من عام 2020 بالمقارنة مع نظيره في عام 2019، في حين ان بقية القطاعات تأثرت بشكل سلبي باجراءات الحظر الصحي، فالقطاع الزراعي لم يتأثر بتلك الاجراءات لأنه خاص ونشاطه انتاجي إلا انه واجه مشكلة تصريف منتوجاته بسبب تأثير إجراءات الحظر في قطاع النقل، وأن الاجراءات الحكومية لم تقيد نشاط قطاع الكهرباء لأهمية نشاط هذا القطاع لمختلف المجالات”.وتابعت أن “الخطة التي نفذت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أظهرت تأثر قطاعات (النقل والاتصالات والخزن والمال والتأمين وخدمات العقار وتجارة الجملة والمفرد والفنادق) بشدة بسبب الجائحة لهشاشة الاقتصاد وتردي بيئة الاعمال فيه”.

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