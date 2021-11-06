العراق يصدّر محاصيل زراعية إلى الإمارات

بغداد: اسراء السامرائي

كشفت وزارة الزراعة عن تصدير محاصيل زراعية الى دولة الامارات ابرزها البطاطا، فيما تحدثت عن وجود “وفرة كبيرة”، في انتاج الفواكه والخضر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف : ان “الوزارة نجحت في تحقيق الامن الغذائي للمواطنين من خلال تمكنها من توفير اغلب محاصيل الخضراوات والفواكه الخاصة بالموسم الحالي”. وكشف عن “وجود وفرة بمحصولي البطاطا والطماطم، وبالتالي فقد تم على اساس ذلك، التنسيق مع الاسواق المحلية لدول الجوار لتصدير محصول البطاطا”، مضيفا انه “تم خلال المدة القليلة الماضية تصديرها الى دولة الامارات العربية المتحدة”. وبين النايف ان “الوزارة دعت المنافذ الحدودية مرارا، وبمساندة من الاجهزة الامنية المختصة، الى منع دخول البطاطا لوفرتها محليا لكون الكميات المنتجة محليا منها، تسد استهلاك مواطني البلاد بالكامل”، عادا البطاطا “محصولا ستراتيجيا زاد انتاجه بعد تنفيذ خطة الوزارة لحماية المنتج المحلي”.

يذكر ان وزارة الزراعة كانت قد اقرت الخطة الزراعية الشتوية (2022-2021) للمساحات المروية بواقع 50 % مقارنة بمساحتها للموسم الشتوي الماضي.

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