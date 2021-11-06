الفتح: سنسلك خيارات أخرى اذا اتت النتائج النهائية للانتخابات متطابقة

كشف تحالف الفتح، السبت، عن وجود خيارات أخرى لم يتم الإعلان عنها سيتم اتخاذها بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال القيادي، في التحالف، محمد البياتي، في تصريح أن” التزوير في الانتخابات لم يعد محل الشك بل توثق وأصبح بالدليل وقرار مجلس القضاء الأعلى هو الفيصل”.

ولفت إلى أن” الأدلة التي تملكها الأحزاب من الممكن كشفها عن أمام الأعلام والصحافة آو عبر بوابة المرجعية العليا”.

وأشار إلى أن” جميع القوى وخلال تفاهماتها الحالية لا تستطيع عقد أي تحالف ألا بعد إجراء المباحثات التوافقية داخل البيت الشيعي ومن ثم الانفتاح على السنة والكرد”.

هذا وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق من الأمس الجمعة، البدء بالعد والفرز في الكرخ والرصافة من ملاحق الطعون بواقع 411 محطة في الكرخ و 244 بالرصافة.انتهى / 25ر

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