النفط يرتفع أكثر من 2% بعد تمسك أوبك+ بقرارها

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة، اليوم الجمعة، بعد رفض منتجو أوبك+ دعوة أمريكية لضخ كميات أكبر من النفط متمسكة بخطتها لزيادة الإنتاج تدريجيا حتى مع اقتراب الطلب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وارتفع خام برنت 1.73 دولار أو 2.2 في المئة إلى 82.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.08 سنتا أو 2.6 في المئة إلى 80.89 دولار.

واتفقت أوبك+ في اجتماع أمس الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر كانون الأول، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.

ورفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة أوبك+ بسبب رياح اقتصادية معاكسة.

وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تلاشي الطلب.

ولامست أسعار النفط مؤخرا أعلى مستوياتها في سبع سنوات لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأمريكية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.

ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي يبلغ نحو 2.5 في المئة في ثاني أسبوع على التوالي لهذا الانخفاض . كما يتجه النفط الأمريكي نحو تراجع بزيد عن ثلاثة في المئة هذا الأسبوع. انتهى 25

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