بغداد تصحو على «زحامات» والمرور: سنفتح شوارع مغلقة

بغداد: جنان الاسدي

تشهدُ شوارع بغداد زخما مروريا خانقا منذ ساعات الصباح الاولى، عزته مديرية المرور العامة الى تجول اكثر من 3 ملايين مركبة في الشوارع وعدم تشييد طرق او جسور جديدة، الى جانب عودة الدوام الحضوري في المدارس

والجامعات.

يأتي ذلك في وقت تنسق فيه المديرية مع قيادة العمليات لفتح جميع الشوارع المغلقة ورفع بعض السيطرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية حيدر كريم : ان “الزخم المروري تسببه الزيادة الكبيرة في حجم المركبات التي تفوق الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة التي تقدر بـ250 الف مركبة، بينما بلغ عدد المركبات المسجلة 3 ملايين مركبة، الى جانب مركبات المحافظات التي تدخل العاصمة، فضلا عن المركبات الحكومية، ناهيك عن عدم توسيع الطرقات أو تشييد جسور جديدة باستثناء القليل

منها”.

واشار الى ان “شوارع العاصمة تشهد زحامات خانقة منذ ساعات الصباح الأولى، خصوصا بعد ان باشرت الجامعات والمدارس في الدوام الحضوري”.

واضاف ان “المديرية باشرت اتخاذ اجراءات لتخفيف الاختناقات المرورية ،منها القيام بحملة مكثفة لرفع التجاوزات على انهر الطرق (الارصفة) في الشوارع الحيوية والطرق

الرئيسة”.

وبين كريم ان “الحملة شملت مناطق الشورجة والرصافي والخلفاء باتجاه جسر الشهداء، فضلا عن منطقة الميدان، حيث يجب ان تكون الشوارع الرئيسة لهذه المناطق وبحسب الامر الديواني 178، خالية من التجاوزات من قبل البائعة المتجولين المتواجدين عند نهر الطريق ما يسبب زخما مروريا الى جانب الخطر الذي يلحق بالمتبضعين كونهم يقفون في الشوارع”.

واوضح ان “الحملة نفذت بالتنسيق مع امانة بغداد التي كانت لها جهود كبيرة في هذا الجانب”، مؤكدا ان “الحملة مستمرة في الطرق السريعة ايضا كطريقي محمد القاسم والقناة، اذ يتواجد المتجاوزون من الباعة على تلك الطرق ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم”.

وتابع كريم ان “المديرية تطمح من تلك الحملات لتأمين حركة انسيابية في الشوارع وتقليل الزحامات”، مؤكدا “وجود تعاون كبير من قبل قيادة عمليات بغداد التي قامت بفتح جميع الشوارع الرئيسة ورفع بعض السيطرات للتقليل من الزخم المروري”.

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