تدخل دول الجوار في الشأن العراقي ،إلى أين ؟

كل دول العالم تدافع عن سيادتها وإستقلالها ولا تقبل التدخل في شؤونها

الداخلية ، وكان العراق ولا يزال يرفض التدخلات الخارجية في شأنه الداخلي

منذ تأسيس الدولة العراقية المستقلة ، بل بالعكس كان للعراق الدور البارز في

حل المشكلات الإقليمية ودول الجوار ، فكان مهاب الجانب ، وكل تدخل في

شأنه الداخلي كان يتلقى الرفض والرد المناسب .

ونظرة متأنية لما آل إليه الوضع حالياً يدعو إلى الأسف من كل عراقي وطني

حر وشريف ، ولكن ضعف الدولة العراقية حالياً وبعد سقوط نظام صدام تحديداً

شجع دول الجوار للتدخل السافر ، وهو إهانة لكل عراقي ، فما هي الأسباب وما

هي الحلول ؟

إن إيران من خلال ميليشياتها المتعددة ، وهي كتائب حزب الله العراقي ،

ومنظمة بدر ، وحزب الدعوة ، وكتائب الإمام علي

وعصائب اهل الحق ، وسرايا الخرساني ، وهذه الميليشيات شكلت سيطرات

لتعتمد عليها في التمويل قد تصل إلى مليون دولاريومياً ، منها :

سيطرة الصفرة ، ومنفذ سومر ، وسيطرة التاجي ، وسيطرة الشعب ، وسيطرة

الحسينية ، وسيطرة اليوسفية ، وسيطرة جرف النداف ، وتتقاسم الميليشيات

بإتفاق عوائد هذه السيطرات وفرض الأتاوات على المواطنين ،وتعتبر هذه

السيطرات آبار نفط فوق الأرض تمتد على كل خارطة البلاد .

اما تركيا فلها مواقع عسكرية في شمال العراق بحجة مطاردة حزب العمال

الكردي وهذه المواقع هي : مخمور وسنجار وجبل قنديل وحاكورك وزاب

وافاشين باسيان وهفتانين ، ولتركيا اهداف اخرى إقتصادية وتوسعية واطماع

إستعمارية لتحقيق احلام الإمبراطورية العثمانية والضغط على العراق .

وبعد الإنتخابات العراقية الأخيرة منيت الأحزاب الموالية لإيران بنكسة كبيرة

لكنها رفضت نتائج الإنتخابات بحجة التزوير ، وهي تعلم يقينياً إنها كانت نزيهة

كما اكدتها تقارير المراقبين الدوليين ، لكنها تريد جعل الباطل حقاً والحق باطلاً ،

لكن هيهات ، فقد وعى العراقيون مدى الغبن والضرر والعار الذي الحقته تلك

الميليشيات بالإقتصاد العراقي ، ولهذا لم تنتخبها ، ونأمل أن تنجح حكومة الكاظمي

بتقليم اظافرها ، وكبح جماح سيطرتها على مفاصل الإقتصاد العراقي دعماُ لإيران.

ويرغب العراقيون رؤية حكومة اكثرية تلبي طموحات الناخب العراقي والتخلص

من الغبن والحيف الذي لحقه طيلة العقودالمنصرمة ، وهذا هو الأمل المنشود .

منصور سناطي

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