صلاة موحدة «تحتضن» المقدادية

بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

أدى آلاف المصلين، صلاة جمعة موحدة في قضاء المقدادية، بمحافظة ديالى، تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مُقتدى الصدر، لاقامتها درءاً للفتنة الطائفية. وجاءت الصلاة الموحدة، اثر تداعيات امنية شهدتها المدينة بسبب هجوم عصابات داعش على قرية الرشاد، الذي راح ضحيته 15 شهيدا و13 جريحا. وتوافد منذ صباح امس، آلاف المصلين إلى حسينية المقدادية المركزية وغصّت باحتها والساحات الخارجية والشوارع المحيطة بالوافدين الذين جاؤوا من مختلف بلدات ومُدن المحافظة.

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