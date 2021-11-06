مسرور بارزاني يستقبل عالم الاجتماع والكاتب التركي المعروف إسماعيل بيشكجي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، عالم الاجتماع والكاتب التركي المعروف إسماعيل بيشكجي والوفد المرافق له.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، ، فقد أثنى رئيس الحكومة خلال اللقاء، على نضال بيشكجي وكفاحه في الدفاع عن شعب كوردستان والقضية الكوردية المشروعة، وعبّر عن تقديره لمواقف بيشكجي وكتاباته ونتاجاته، والتي دافع فيها عبر أبحاثه العلمية والأكاديمية، عن حقوق الشعب الكوردي وسائر الشعوب المضطهدة.

أضاف البيان، أن إسماعيل بيشكجي وجّه شكره لرئيس الحكومة على دعمه، وأكد على أهمية العمل على تعزيز التربية والتعليم والاهتمام بالقضايا الوطنية وحل القضية الكوردية في المنطقة بسبل سلمية وعادلة.

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