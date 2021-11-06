مظهر صالح يُوصي بتحويل تعويضات الكويت إلى الادخار السبت 06 تشرين ثاني 2021 64

بغداد: نصار الحاج

أوصى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، امس الجمعة، بتحويل التدفقات المالية المستقطعة لتعويضات الكويت، إلى الادخار والاستثمار.

وقال صالح، لـ”واع”: إن “الأموال التي كانت تذهب إلى خارج دورة الاقتصاد الوطني بشكل تعويضات حرب منذ العام 1996، وبلغت 52.4 مليار دولار، ستتحول تدفقاتها السنوية المستقطعة لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما في تحقيق فسحة مالية في الموارد السيادية للعراق بما لا يقل بالمتوسط عن ملياري دولار سنوياً حسب أسعار النفط الراهنة، للمساهمة في تعزيز الاستدامة المالية للعراق”.

وأضاف، “أجد من الضروري الحفاظ على مسار تحول المبالغ المقابلة للتعويضات لتكون مدخرات تصب في دورة الاقتصاد الوطني لاسيما التوجه نحو تمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل، وهي عملية تنموية تراكمية موجبة تضفي الى تعزيز النمو في الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات متعجلة، بعد أن كانت تعويضات الحرب تشكل اقتطاعاً سالباً واستنزافاً من دورة الدخل الوطني وعلى مدار العقود الثلاثة الأخيرة، إذ دفع العراق فيها ثمناً باهظاً مباشراً بين تعويضات الحرب وتكاليف فرق التفتيش وأثمان غير مباشرة تمثلت بخراب البنية التحتية للعراق بسبب عمليات حرب الخليج السابقة والصراعات الحربية الطائشة وتعطل فرص النمو الاقتصادي التي شكلت جميعها تكاليف وأعباء ربما هي تزيد عشرات المرات عن مبالغ التعويضات المذكورة”.

وبين صالح، ان “التحول من الاقتصاد السياسي للحرب التي خاضها العراق بين عامي 1990 – 2003، الى الاقتصاد السياسي للسلام يعني التحول نحو التنمية والتقدم والاستقرار وبناء الازدهار في عصر عراقي جديد”.

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