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نادي أمانة بغداد يفك عقد ارتباطه مع المدرب جمال علي بالتراضي

قررت الهيأة الإدارية لنادي أمانة بغداد الرياضي اليوم الجمعة، إنهاء التعاقد مع المدرب جمال علي بالتراضي”، عقب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق مؤخرا في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال رئيس النادي فلاح مندب المسعودي في بيان  ان “اجتماع ودي عقد مع المدرب الخلوق جمال علي، تم من خلاله إنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي”.

وبين المسعودي ان “ادارة النادي قدمت شكرها وتقديرها  للمدرب القدير جمال علي لما قدمه من جهد خلال مدة قيادته للفريق متمنيا له النجاح والتوفيق في محطاته التدريبية الجديدة”.

وأشار إلى أن “ادارة النادي أسندت مهمة قيادة دفة الفريق إلى مساعد المدرب وسام طالب”.

يذكر ان امانة بغداد يحتل المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط. انتهى/ 25 ل

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