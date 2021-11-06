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“ناسا” في مهمة لإنقاذ الأرض من كويكب مدمر

استعرضت وكالة الفضاء الأميركية، المركبة الفضائية “دارت”، التي ستنفذ أول مهمة دفاع كوكبي لـ”ناسا”.

وتخطط “ناسا” لإطلاق “دارت” في وقت لاحق من هذا الشهر، في مهمة لتحطيم كويكب وتحديد ما إذا كان تأثير المركبة الفضائية سيغير مساره.

وتعتبر وكالة الفضاء الأميركية أي جسم قريب من الأرض “خطرا محتملا”، في حال كان يقع ضمن 0.05 وحدة فلكية وقطره أكثر من 460 قدما.

وذكر تقرير لوكالة رويترز أنه سيتم إطلاق “DART” في 24 نوفمبر، وستستهدف الكويكب “ديديموس” وقمره “ديمورفوس”.

وقال ليندلي جونسون ضابط الدفاع الكوكبي، للصحفيين: “هذا اختبار. لا نريد أن نكون في موقف يتجه فيه كويكب نحو الأرض ثم يتعين علينا اختبار هذا النوع من القدرة”.

وأضاف: “نريد أن نعرف كيف تعمل المركبة الفضائية وكيف سيكون رد الفعل”.انتهى 25

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