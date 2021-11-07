إثنان أهل الأرض

ذو دين بلا عقل وذو عقل بلا دين. الدين يدعوا إلى الإيمان والاعتقاد بوجود الله الخالق، فلا داعي للتفكير او استخدام العقل إنما الاستسلام والتسليم لله. الاستفادة من العلم جيد، مثل السيارات والتدفئة او التبريد وماء الشرب والصرف الصحي والبيوت بدل الخيمة او الكهف. لأن رجال الدين لا يسعون للعلم فكل شيء لا يفيد والحياة فانية ولن يفيد العلم يوم القيامة. يكفي حفظ القران غيبًا، مع ان الكتاب يستطيع الحفظ أكثر. المهم حفظ العبرة والموعظة من كل قصة وليس الحفظ كالببغاء او كالحمار يحمل أسفارًا. من هو خالق الحياة غير معروف ولكن يوجد نظام يعمل بلا محرك بشكل تلقائي بسبب قوانين كيمياء وفيزياء. مثل بعد التلقيح يولد مخلوق. من وضع النظام غير معروف. يوجد ايمان ان الله خلق كل شيء ولكن بلا دليل. لذلك إحتمال وجود الله النصف أو خمسين بالمئة. يوجد طلب أو حاجة لمعرفة الحقيقة ولطمأنة الناس عن المستقبل المجهول، لذلك يوجد محتالين ودجالين ونصابين. الملوك في القدم إدعوا الالوهية مثل الفراعنة. في العراق الرب نصفه إله ونصف حيوان مثل جلجامش. المسيح ابن الله. الكنيسة تستمد السلطة من الله سابقا، وباعت الجنة، واخذت التبرعات. بوذا لم يكذب، هدفه الاصلاح، غير مرسل من الله، فقط يبحث عن الحقيقة. البحث يستمر. حاليًا الإخوان وتركيا تريد الكذب على الناس مثل ايران الفقيه الولي. الكذبة ان المسلم المقاتل الارهابي الداعش أو المتبرع بماله سيدخل الجنة وحوريات وخمر الى اخره. تكفي كذبة الجنة لنيل السلطة والمال. المسلم لا عقل له وان وجد عقل فيكفي ان يحفظ القرآن وهو عمل منهك ومعرض للنسيان و بلا فائدة. استخدام الدين للوصول للمال والسلطة مهنة قديمة مثل البغاء وبيع المرأة لثدييها. افضل طريقة لمحاربة المحتالين تجار الدين هو العلم والمعرفة والتوعية. افضل سوق للمحتالين، يكون عند الحرب والجهل والامية، الفوضى الخلاقة. أفضل عمل في الحياة ان يستخدم الإنسان عقله ويتعلم من المهد الى اللحد. العلم من اجل الفهم و التحليل والمقارنة والاستنتاج وليس الحفظ عن بصم غيبًا كالمسجل. الابتعاد عن المخدرات او متع الحياة بكل انواعها او الاستخدام حسب الحاجة والهدف الضروري، مثل متعة الطعام والرياضة.

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