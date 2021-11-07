الإعلام الأمني يعلن تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال “فاشلة”

أعلن الجيش العراقي، الأحد، عن تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان، إن “طائرة مسيرة محملة بمتفجرات استهدفت منزل رئيس وزراء العراق في العاصمة بغداد”.

وأضافت أن “رئيس الوزراء بصحة جيدة، ولم يصب بأذى في الهجوم”.

وذكرت الخلية أن “القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة”.

وأكدت مصادر أمنية عراقية “إصابة 6 من أفراد قوة الحراسة الشخصية لرئيس الوزراء في الهجوم على منزله”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس الوزراء العراقي إلى محاولة اغتيال، فقد سبق وأن كشف تعرضه لثلاث محاولات اغتيال فاشلة.

وأضاف الكاظمي، في مقابلة تلفزيونية سابقة: “لست قلقا أو خائفا”.

ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي حينها أي معلومات عن ملابسات هذه المحاولات والجهات المسؤولة عنها.

وشدد على أنه سيواصل أداء مهامه وفق البرنامج الذي وضعه لإدارة البلاد.

ويتولى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية منذ مايو/أيار 2020، خلفا لحكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال أواخر 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية اتهمت النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.