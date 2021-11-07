(( الحب من طرف واحد ))
ماذا أكتبُ
و ماذا أقول
و كافيٌ جداٌ أنيني
إن الدم جفَّ
في جسدي
و صارت النار
تجري في شـراييني
من شروق الشمس
حتى الغروب
تصرخُ بصمتٍ
هذه الروحْ
و القلبُ يبحثُ
فلا يجد أحداً
كي بأحزانه يبوحْ
إن قلبي
لم يعشْ يوماً
حباً فيه تبادلْ
و إن قلبي
منذ التكوين
أسيرُ حبٍ
واحدٌ يحترقُ
و واحدٌ يغافلْ
إن بذكراها
الروح تغمى
و تغيبُ عن الحياة
و تزورُ النارَ
و تعيشُ فيها
كل العذاب و المعاناة
هي تعلم
إن القلب يعشقها
و إن الحياة هنا
أوجاعٌ و عذابٌ و محنْ
إن المرء ما لم يعشقْ
لا يعيشُ في الدنيا أي شجنْ
إذا إلتقت الروح
بمن يعرفها
حلَ الثلجُ مكان النارْ
و القلبُ بمَن يعرفها يضحك
و القلبُ بمَن يعرفها يغارْ
يا ليت القلب هواكِ
كهوى هذه الأيامْ
لنساكِ في ثانية
و تحرر من السقامْ
و الحبُ قد
يكسر النفس
و يقتل الأحلامْ
و الحبُ قد
يرخص الروح
و يهدم المقامْ
صوتها يغميني
و يجعل الدنيا
أمام عيناي تدورْ
و رؤيتها تقتلني
و ترميني بين القبورْ
يا مَن حبها
جعلَ الخمرَ لي ماءْ
إن القلب بكِ ينبضُ
و لا يود كل
ما في العالم
من نساءْ
أحنُ لعينيها
و عينيها موطنٌ
لصاحب الجاه و المالْ
و أنا قد قيدني الفقر
و الفقر مقتل الرجالْ
لو إنها ترى دنيتي
بعد وسط الليل
و كيف الروح تختنقْ
و كيف يصدى
صوت القلب
و هو يصرخُ و يحترقْ
ليلتي تنتهي بالسهر
و ذرف الدمعاتْ
و ليلتها تنتهي
في أحضان الحبيب
و تبادل القبلاتْ
إذا ما دخلنا النار
لن نتألم فيها
و إذا حكينا لأهلها
أوجاعنا في الحبِ
سينسون مآسيها !
– سينو إبراهيم / العراق.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط