(( الحب من طرف واحد ))

ماذا أكتبُ

و ماذا أقول

و كافيٌ جداٌ أنيني

إن الدم جفَّ

في جسدي

و صارت النار

تجري في شـراييني

من شروق الشمس

حتى الغروب

تصرخُ بصمتٍ

هذه الروحْ

و القلبُ يبحثُ

فلا يجد أحداً

كي بأحزانه يبوحْ

إن قلبي

لم يعشْ يوماً

حباً فيه تبادلْ

و إن قلبي

منذ التكوين

أسيرُ حبٍ

واحدٌ يحترقُ

و واحدٌ يغافلْ

إن بذكراها

الروح تغمى

و تغيبُ عن الحياة

و تزورُ النارَ

و تعيشُ فيها

كل العذاب و المعاناة

هي تعلم

إن القلب يعشقها

و إن الحياة هنا

أوجاعٌ و عذابٌ و محنْ

إن المرء ما لم يعشقْ

لا يعيشُ في الدنيا أي شجنْ

إذا إلتقت الروح

بمن يعرفها

حلَ الثلجُ مكان النارْ

و القلبُ بمَن يعرفها يضحك

و القلبُ بمَن يعرفها يغارْ

يا ليت القلب هواكِ

كهوى هذه الأيامْ

لنساكِ في ثانية

و تحرر من السقامْ

و الحبُ قد

يكسر النفس

و يقتل الأحلامْ

و الحبُ قد

يرخص الروح

و يهدم المقامْ

صوتها يغميني

و يجعل الدنيا

أمام عيناي تدورْ

و رؤيتها تقتلني

و ترميني بين القبورْ

يا مَن حبها

جعلَ الخمرَ لي ماءْ

إن القلب بكِ ينبضُ

و لا يود كل

ما في العالم

من نساءْ

أحنُ لعينيها

و عينيها موطنٌ

لصاحب الجاه و المالْ

و أنا قد قيدني الفقر

و الفقر مقتل الرجالْ

لو إنها ترى دنيتي

بعد وسط الليل

و كيف الروح تختنقْ

و كيف يصدى

صوت القلب

و هو يصرخُ و يحترقْ

ليلتي تنتهي بالسهر

و ذرف الدمعاتْ

و ليلتها تنتهي

في أحضان الحبيب

و تبادل القبلاتْ

إذا ما دخلنا النار

لن نتألم فيها

و إذا حكينا لأهلها

أوجاعنا في الحبِ

سينسون مآسيها !

– سينو إبراهيم / العراق.

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