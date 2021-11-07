الحشد الشعبي يعثر على صاروخ مُعد للاطلاق غربي العراق

أعلن معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي علي المظفر، اليوم الاحد، عن عثور قواته على صاروخ معد للاطلاق وحقل عبوات ناسفة في احدى مناطق المحافظة غربي العراق.

وقال المظفر، إن “قيادة عمليات شرق الانبار للحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية في المناطق التي اتخذها عناصر تنظيم داعش ملاذاً لهم ابان عمليات تحرير المحافظة من التنظيم الإرهابي”.

وأضاف المظفر أن “العملية تركزت على المناطق الشرقية من المحافظة، بينها جزر الخالدية والكرمة، ومناطق البو شجل والثرثار”.

وأشارالمظفر، إلى أن “معلومات استخبارية أفادت بوجود عبوات ناسفة ومواد متفجرة في المناطق الصحراوية شرقي الأنبار، مكنت قواتنا من العثور على حقل عبوات ناسفة يضم المئات من العبوات مختلفة الاحجام، منها من تمكنت الفرق الهندسية من تفجيرها تحت السيطرة، ومنها من استعصت على خبراء المتفجرات، وتم إبطال مفعولها فقط”.

وأوضح أن “القوات عثرت أيضاً على صاروخ مُعد لإطلاقه”، مشيراً إلى “ضبط اسلاك بقربه ما يثبت نية التنظيم الارهابي إطلاقه، كما أن شكل الصاروخ ما يزال حديث”.

واشار المظفر، إلى أن “قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي تنفذ بين فترة واخرى عملياتها الاستطلاعية والأمنية التي تهدف الى ملاحقة التنظيم الإرهابي وطرده من المحافظة”.

وبين المظفر، أن “قوات الحشد نفذت عملية استطلاعية في المناطق الصحراوية شرقي الأنبار، تم خلالها تدقيق بيانات رعاة الاغنام المتواجدين هناك بكثرة، وسكنة تلك المناطق، وذلك بهدف حمايتهم أيضاً من اي خطر ممكن”.