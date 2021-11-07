الكاظمي يوجّه بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام

بغداد: محمد الأنصاري

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم، لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق، لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: إنه “بعد ما حصل يوم الجمعة من أحداث مؤسفة قرب ساحات الاعتصام في بغداد، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم، برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية، بينها هيئة الحشد الشعبي، لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق، لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين” .

وأضاف البيان، أنه “بناءً على ذلك، نوصي ونذكر المتظاهرين بالالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الأمنية العراقية الى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان” .

في السياق نفسه، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص أحداث التظاهرات التي جرت يوم الجمعة قرب المنطقة الخضراء، ودعت الهيئة، بحسب بيان، وسائل الإعلام الى “أخذ الأخبار والبيانات الخاصة بالهيئة من المواقع الرسمية التابعة لإعلام الحشد الشعبي” .

إلى ذلك، أقيم أمس السبت مجلس عزاء أمام بوابات المنطقة الخضراء ببغداد على أرواح الشهداء ضحايا اشتباكات أمس الأول الجمعة، بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس حركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

وشيع عدد من المتظاهرين، أمس السبت، عبد اللطيف خويلدي، الذي استشهد إثر الصدامات التي حصلت بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

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