انجيلينا جولي تُـهاجم دول خليجية!

قامت ثلاث دول خليجية بمنع فيلم الممثلة العالمية انجيليا جولي، من العرض في دور السينما لديها، و ذلك بسبب ما تضمنه الفيلم من مشاهد حميمية، ومثلية جنسية.

و كان من المقرر عرض فيلم انجيلينا ” Eternals”، ابتداء من اليوم السبت، الا ان 3 دول خليجية حظت الفيلم في بلادها، وهي اللملكة العربية السعودية، الكويت و قطر، بسبب ” علاقة مثلية جنسية” تضمنها الفيلم، كانت وراء الحظر.

و بدورها، ردت جولي على التقارير التي أفادت بحظر فيلمها، و بحسب موقع “نيوز.كوم” الأسترالي، أن الممثلة الأمريكية، عبرت في لقاء لها مع الصحفيين، عن حزنها من حظر فيلمها في البلدان الخليجية الثلاثة.

وقالت جولي : ” أنا فخورة بشركة “مارفل” لرفضها حذف تلك المشاهد تلبية لمطالب أجهزة الرقابة المحلية في هذه الدول، حسبما نقله الموقع الأسترالي.

وتابعت متسائلة: “كيف يمكن أن يغضب أي شخص من تلك العلاقة أو يهددها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، هذا جهل”.

هذا الرد، جاء بعد أن رفضت شركة “ديزني” إجراء سلسلة من التعديلات التي طلبتها رقابة البلدان الثلاثة.

يــُعد فيلم ” Eternals” ، أول تجربة لأنجلينا جولي في أفلام “مارفل” للأبطال الخارقين، ويشاركها بطولة الفيلم، الممثلة العالمية من اصول لبنانية سلمى حايك.

و تدور أحداث الفيلم، حول (الأبديين) وهم مجموعة من المخلوقات الفضائية غير الفانية التي تعيش وسط البشر على الأرض ولديهم القدرة على حماية الأرض والدفاع عنها من الخطر الخارجي.

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